Un centenar d'entitats i 250 activistes donen suport al comunicat "Barcelona ciutat-drets"

Un centenar d’entitats feministes, LGTB, del tercer sector, acadèmiques, de la defensa dels drets humans i de l’àmbit de la salut, entre d’altres, i més de 250 activistes de moviments socials, feministes, veïnals, acadèmiques, sindicalistes, s’han adherit al comunicat ‘ Barcelona ciutats pro-drets ’. El comunicat defensa els drets de qui exerceix la prostitució, denuncia la tracta amb finalitat d’explotació sexual i denuncia l’ús electoralista de la marxa estatal abolicionista que ha escollit Barcelona per manifestar-se.

Les organitzacions i les persones adherides al comunicat assenyalen que la defensa de les dones, homes i trans, que exerceixen la prostitució, és una qüestió de drets humans. Les treballadores sexuals estan en una situació de desprotecció de drets molt greu que requereix de mesures urgents i “la solució no passa per convocar marxes gens innocents, en plena campanya per les eleccions municipals, i que sintonitzen amb l’estratègia i el programa abolicionista de determinats partits” afirmen les entitats catalanes.

Les entitats i activistes denuncien i rebutgen també l’intent de confrontació de la “marxa abolicionista” que han anunciat que pretén anar al Raval, al cor de Barcelona, i així seguir estigmatitzant i criminalitzant a les treballadores sexuals i dificultant l’accés d’aquestes als seus drets