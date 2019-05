Toc d'atenció de la Fiscalia a la decisió de la JEC de vetar als exiliats polítics

La Fiscalia ha demanat que s’estimi el recurs presentat per Carles Puigdemont, Antoni Comín i Clara Ponsatí contra la seva exclusió de la candidatura europea de Junts per Cat a les eleccions europees del proper.

Considera que la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) vulnera “el dret fonamental de sufragi passiu” que tenen Puigdemont, Ponsatí i Comín.

A les al·legacions de JxCat hi consta la petició de mesures cautelars perquè els tres candidats vetats per la JEC puguin ser restituïts a la llista mentre els tribunals interpel·lats no prenguin una decisió ferma. JxCat elevarà la causa al Constitucional si el Suprem o el contenciós administratiu no els donen la raó.