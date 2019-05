Municipals 2019

Som Poble-ERC es planteja fer del Vendrell la referència comercial del Baix Penedès

El primer pas proposat per Som Poble-ERC per revertir el procés de decadència comercial del Vendrell és aprovar una moratòria per a l'establiment de noves grans superfícies. En paral·lel es desplegarà un Pla de suport als petits emprenedors creant una borsa de locals comercials assequibles i ajudes directes perquè el lloguer dels locals no faci inviables els negocis. També creuen que per situar el Vendrell com un pol comercial atractiu per als veïns del municipi i la comarca cal convertir el centre de la vil·la en un entorn digne, amable i dinàmic.

En una conversa amb els candidats a la Rambla Cañas, Marc Robert ha explicat que "hem de frenar el tancament de negocis que dona una imatge decadent del centre de la vil·la i fa més difícil la supervivència del comerç local". Ha recordat que en els darrers anys l'Ajuntament ha facilitat la creació de quatre grans superfícies comercials, dues el 2018. En paral·lel ciutats veïnes com Vilafranca o Vilanova han generat eixos comercials atractius i dinàmics, mentre al Vendrell els comerços de tota la vida abaixaven persianes i les noves iniciatives s'estancaven.

Per la candidatura unitària d'esquerres cal dinamitzar el comerç local per convertir-lo en un referent comarcal forma part d'un procés de transformació del model econòmic i urbà del municipi. D'una banda es tracta de dignificar i embellir la via pública i de facilitar i pacificar la mobilitat al centre de la vil·la. D'altra banda l'impuls del comerç local forma part d'un model econòmic sostenible que planteja la recuperació del sector agrícola basada en la producció ecològica i de qualitat, la reactivació industrial des de la perspectiva de l'economia verda i circular i l'impuls de l'economia social i cooperativa.

Marc Robert considera que per generar una oferta comercial viva, diversa i de qualitat, no n'hi haurà prou amb la moratòria de noves superfícies comercials per part de l'Ajuntament, sinó que caldrà planificar i gestionar el teixit comercial amb la participació dels comerciants i els veïns, i amb l'aplicació de les noves tecnologies i dinàmiques comercials.