Signatura del Pacte Social i Institucional de l'Aigua amb grups polítics de Barcelona

La FAVB l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública convoquen una roda de premsa en la qual es procedirà a la signatura delque realitzarem amb diversos candidats i candidates de diversos grups polítics de Barcelona que es presenten a les properes eleccions municipals del 26 de maig d'enguany.La signatura del Pacte comporta el compromís de: aplicar el Dret Humà a l'Aigua en totes les seves dimensions; preservar el bon estat ecològic dels ecosistemes fluvials que alimenten el municipi; treballar per implementar una gestió pública i democràtica de l'aigua amb un servei eficaç i eficient que subrogui els actuals treballadors i respecti els seus drets; així com crear un Observatori de l'Aigua Metropolità a semblança del ja creat a Terrassa.(El passat 2 de maig es va signar un pacte similar a Santa Coloma de Gramenet, amb Aigua és Vida, Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica a l'AMB, la Federació de Veïns de Santa Coloma de Gramenet i els grups municipals PSC, ECP, Esquerra, Som Gramenet i Convergents)