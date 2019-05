remunicipalització de l'Aigua

Signatura a Lleida del Pacte Social i Institucional per l'Aigua Pública

Demà a les 12h del matí a la Plaça Blas Infante se signarà el Pacte Social i Institucional per l’Aigua Pública, un document per l’impuls de la gestió pública de l’aigua amb quatre compromisos clau de cara a la propera legislatura. El document, impulsat per l’AMAP (Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública -www.amap.cat) i Aigua és Vida, serà signat durant la roda de premsa pels caps de llista de les formacions polítiques que ja han confirmat la seva assistència:

- Toni Postius (cap de llista de Junts per Lleida)

- Miquel Pueyo (cap de llista d'ERC)

- Rosa Peñafiel (cap de llista de la Crida per Lleida - CUP)

- Sergi Talamonte (cap de llista del Comú de Lleida)

Finalment, també hi intervindrà el coordinador de l’AMAP, Arnau Comas i un representant d’Aigua és Vida que posaran en context el document i l’estat actual dels processos de recuperació pública de la gestió de l’aigua.