Per la República

Presentació d'una Iniciativa Ciutadana Europea per demanar el reconeixement del dret d’autodeterminació

Aquest dijous, l’Assemblea Nacional Catalana i el Consell per la República presentaran una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) amb l’objectiu d’ajudar, a través dels mecanismes establerts per l’article 7 del Tractat de Lisboa, a la democratització del Regne d’Espanya i, així, al reconeixement del dret d’autodeterminació, com a resposta davant de les greus violacions que s’han produït en relació a l’article 2 del Tractat: dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, l’imperi de la llei i el respecte pels drets humans, incloent-hi els drets de les persones que pertanyen a minories. El darrer exemple es va viure ahir mateix, quan la Junta Electoral Central espanyola va decidir vetar la candidatura del president a l’exili Carles Puigdemont, i dels consellers a l’exili Toni Comín i Clara Ponsatí.

Un milió de signatures, un procés llarg

A través d’aquesta Iniciativa Ciutadana Europa, una eina de petició a la UE que obliga la Comissió europea a prendre posició sobre un assumpte específic, es busca obtenir un milió de signatures de ciutadans europeus de diferents Estats Membres de la UE, no només per forçar la Comissió europea a pronunciar-se, sinó també per continuar amb la internacionalització de la causa catalana pel dret a l’autodeterminació.

Una vegada que el registre de la ICE hagi estat acceptat per la Comissió, aquest òrgan tindrà fins a dos mesos per pronunciar-se sobre si la ICE entra dins de les seves competències. En cas positiu, s’obrirà un termini de 12 mesos per fer campanya arreu dels països de la UE a fi de recollir un total d’almenys 1.000.000 de signatures. En cas negatiu, s’obriria la via per recórrer aquesta decisió davant els Tribunals de la UE a Luxemburg.