En defensa del territori

Presentació a Vilafranca del Penedès del projecte de la Conca d’Òdena en oposició a la instal·lació d'un gran polígon logístic al costat d’Igualada

El divendres tarda, a l’Escorxador de Vilafranca, es va celebrar la presentació del projecte de la Conca d’Òdena, desenvolupat per dos col·lectius del territori de l’Anoia: “Per la Conca” i “Eixarcolant”. El primer denunciant un projecte que, com el CIM al Baix Penedès, volen instal·lar un gran polígon logístic al costat d’Igualada. El segon, proposant potenciar aquest espai agrícola singular, com a parc agrari.

Un CIM a l’Anoia:

Al terme municipal d’Òdena, al nord d’Igualada, torna a planar-hi l’amenaça d’un nou polígon industrial de 400 ha. La proposta, que ja s’havia posat sobre la taula fa més de 10 anys, s’ha reactivat ara per l’acord entre els alcaldes locals i l’administració de la Generalitat. L’associació Per la Conca, nascuda fa mig any per articular una resposta crítica i col·lectiva a la proposta, treballa per posar en valor el patrimoni natural i cultural de la Conca d’Òdena i denunciar les conseqüències econòmiques, socials i ambientals del model que defensen els alcaldes locals. A la mateixa zona, el col·lectiu Eixarcolant està impulsant la formació d’un grup de treball per estudiar la creació d’un Parc Agrari que afavoreixi la diversificació de l’agricultura i l’establiment de circuits comercials curts, generant un model agroalimentari de futur per a l’agricultura mediterrània de zones de secà situades a tocar dels centres de consum en un context de canvi climàtic i manca de relleu generacional.

Els ponents:

Quim Muntané, ambientòleg i geògraf. Vinculat professionalment a l’agroecologia i la sobirania alimentària, i Jepi Baulida, Professor de la Universitat de Barcelona i investigador de recerca biomèdica de l’Hospital del Mar, de l’associació Per la Conca, d’Igualada, varen explicar la situació actual de la Conca d’Òdena.

Júlia Solé, anoienca, biòloga ambiental, especialitzada en ecologia i gestió del territori i Marc Talavera , doctor en etnobotànica de la UB, membres del Col·lectiu destacaren els valors ambientals i agrícoles d’aquest espai i l’oportunitat de potenciar-lo com a parc agrari, criteris que s’apropen a la proposta de crear una Agroregió a la vegueria Penedès.

El sentit de la conferència

Tot i l’escassa presència de públic, motivat, segurament per l’inici de la campanya electoral, la conferència es va convertir en una trobada entre els grups ambientals que proposen un model agrari del territori de la vegueria Penedès, on es van intercanviar mútuament les primeres impressions dels dos extrems del territori.

En Quim Muntané al final de l’acte va comentar: “Ha estat molt enriquidor i posa les bases per seguir treballant plegats.” En Pau Batlle ha incidit en el mateix argument: “Crec que tenim un gran projecte de transformació entre mans.”