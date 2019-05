Medi ambient

Per a la CUP Tarragona l’estudi de Repsol sobre la qualitat de l’aire no té cap credibilitat

Aquests dies és notícia que Repsol ha elaborat un estudi - totalment de part - dient que la qualitat de l’aire que respirem és bona. La CUP no està gens d’acord amb aquesta afirmació. D’una banda, perquè no ens creiem la imparcialitat de l’estudi i, de l’altra, perquè complir amb la normativa vigent no vol dir que s’estigui garantint la salut. Com han afirmat diversos científics de la UPC, ens trobem davant d’una normativa obsoleta, en relació amb diverses qüestions cabdals: els components que es mesuren, els mètodes utilitzats, el fet que només es tinguin en compte les mitjanes i no els pics de contaminació i els límits permesos. En definitiva, el compliment de la normativa no vol dir que s’estigui garantint la salut de la població.

La qualitat de l’aire que respirem al Camp de Tarragona i a la ciutat de Tarragona és una qüestió que preocupa i molt a la ciutadania. La CUP portem anys recolzant la lluita liderada, des de fa més de deu anys, per la Plataforma Cel Net per saber què respirem al Camp de Tarragona i en especial al Polígon Nord. Han aconseguit – amb el recolzament de diversos ajuntaments compromesos amb la salut de la seva població, com és el d’El Morell- que la UPC realitzi estudis de la qualitat de l’aire del Polígon Nord. Periòdicament s’han anat realitzant estudis amb la voluntat de millorar la qualitat de l’aire que respirem.

A la ciutat de Tarragona el govern de Ballesteros ha mostrat una deixadesa absoluta cap a aquesta qüestió. El juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció promoguda per la CUP per a realitzar un estudi de la qualitat de l’aire del Polígon Sud. Estudi que mai s’ha dut a terme i que denota que l’actual govern no té cap intenció de fer-ho ni de conèixer què respirem en aquest a ciutat. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya també té els deures pendents. Va crear una Taula de Qualitat de l’aire que, més enllà de la formalitat de la seva creació, no ha donat cap fruit i tan sols ha servit per a dilatar i distreure l’atenció sense proposar una solució real al problema de la qualitat de l’aire que respirem. Cal revertir aquesta situació de deixadesa per part de les institucions públiques i posar fil a l’agulla d’una vegada, volem saber què respirem i que s’exigeixin les mesures pertinents per a garantir una bona qualitat de l’aire i una efectiva protecció de la salut de les persones.