Ni preses ni exiliades

Mireia Boya recorda les dones represaliades a l’acte d’aniversari de Forcadell

Per segon any consecutiu i sota el lema “Cap dona en l’Oblit. Ho tornarem a fer” el CDR Galvany, 1 OCT Augusta, Dones per la Independència i nombroses entitats han organitzat un acte de suport a Carme Forcadell en el seu 64è aniversari. L’acte s’ha fet als Jardins Jardins Muñoz Ramonet, a Barcelona, i ha recordat també Dolors Bassa, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Anna Gabriel I molt especialment a la Tamara per l’aixecament del seu confinament a Viladecans.

Durant l’acte s’han llegit cartes molt emotives enviades per les preses polítiques i les exiliades polítiques i cloenda de l’acte amb la glossa a Care Forcadell a càrrec de Mireia Boya. També ha comptat amb les actuacions del cor del CIC, Montse Castellà i la cantada col·lectiva Que sentiu tot aquest clam?. L’acte ha estat conduït per Pepa Arenòs