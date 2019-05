Les urnes irrellevants

Cap sorpresa. La Mesa del Congrés dels Diputats ha decidit suspendre els quatre diputats presos -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull-. Espanya continua sent Espanya, sense importar qui hi hagi al capdavant del país. Però si els han de suspendre, per què els deixen presentar? Quina diferència hi ha entre vulnerar els drets dels presos abans o després de ser escollits? Fent-ho després, els han fet passar per la humiliació d'haver de jurar la Constitució espanyola. Això sí: no s'esperaven que els presos fossin capaços de fer el jurament tal i com el van fer.



Suspenent-los, l'Estat aprofundeix en la repressió, i ja està en caiguda lliure, sense racionalitat ni límits. Però aquest pas va encara més enllà del fet de vulnerar els drets de quatre ciutadans: és un menyspreu absolut al més de milió i mig de catalans que van votar JxCat i ERC el passat 28 d'abril sabent que Junqueras, Sànchez, Turull i Rull anaven en aquestes llistes. En aquesta ocasió, la prioritat hauria d'haver estat respectar als votants.

Però és obvi que per a l’Estat els electors catalans no són dignes de cap de mena de protecció ni respecte. Perquè a Madrid ja fa temps que no agrada què voten els catalans. I així és Espanya: tot allò que no aconsegueixen a les urnes ho obtenen després ignorant la llei i els drets fonamentals.