La Xarxa d'Habitatge del Baix Maresme convoca a Premià de Mar una cercavila popular contra l'especulació i els desnonaments

Arran de la greu situació que pateix la comarca en matèria d’habitatge, la Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme convoca una cercavila popular i reivindicativa. La Xarxa denuncia l’especulació i el lloguer turístic obliguen les persones a marxar de la seva usual zona de residència.(llegiu el menifest)

La convocatòria, també organitzada per la Xarxa d’Habitatge de Masnou i la Plataforma d’Afectats Per la Crisi i el Capitalisme de Mataró, pretén expressar la preocupació per la situació de l’habitatge a la comarca.



Per una banda, la Xarxa denuncia que diversos actors del mercat immobiliari com fons d’inversió, grans propietaris o entitats financeres estan fent negoci del dret a un habitatge digne, gràcies a la permissivitat o la complicitat directa de les institucions.



Centenars de famílies han passat durant l’últim any per les assemblees de la Xarxa cercant suport davant de finalitzacions arbitràries del contracte de lloguer, pujades del preu o ordres de desnonament per no poder pagar el lloguer.



D’altra banda, des de la Xarxa es qüestiona l’aposta irresponsable per un model econòmic centrat en el turisme. L’intent de convertir els municipis de la comarca en destinacions turístiques ha desencadenat la proliferació de pisos de lloguer turístic: el 78% de l’oferta de pisos de lloguer al Baix Maresme són d’ús turístic.



Per tot això, la Xarxa insta les institucions a replantejar un model urbanístic i econòmic que posi les persones i els drets al centre. A més, reclama vuit accions prioritàries i d’emergència a l’Ajuntament de Premià de Mar: