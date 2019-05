Simbologia franquista

La retirada de plaques franquistes finalitza amb 23 peces menys als carrers de Reus

La retirada de plaques franquistes, organitzada aquest dimecres per Endavant (OSAN), ha finalitzat amb l’extracció de 23 peces de diversos punts de la ciutat. L’acte ha començat a 9 h des del Casal Despertaferro i hi han participat una quarantena de persones. La intenció és continuar amb la retirada progressiva de tota simbologia franquista a la ciutat, ja que encara queden unes 160 plaques.

L’acció s’ha celebrat aquest 1r de maig, Diada Internacional de la Classe Treballadora, coincidint que fa 80 anys que les tropes franquistes van ocupar els carrers de Reus. Malgrat que el consistori la va declarar ciutat lliure de feixisme i racisme l’any passat, el govern municipal amb Carles Pellicer al capdavant encara no ha retirat les plaques franquistes, fet que suposa una vulneració de la Llei de memòria històrica i una gran manca de dignitat. Entenem que davant de la seva passivitat ens toca a nosaltres com a poble actuar i deixar clar que al feixisme se l’ha de combatre en totes les seves formes sense cedir-los cap espai.

La retirada ha finalitzat amb una actuació de Revolta Tambora i la col·locació de les plaques retirades davant del consistori, on s’ha llegit un manifest per mostrar rebuig per la permanència d’aquests símbols i també, en referència a la data d’avui, s’han posat sobre la taula diverses reivindicacions laborals per evitar la precarietat, com és la pujada del sou mínim a 1.200 €, la fi de les ETT, els falsos autònoms i les falses cooperatives o eliminar la discriminació salarial, de contractació i de prestacions amb biaix de gènere.