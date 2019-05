Pensions

La Marea pensionista: "ens tindrà permanentment al carrer, defensant els nostres drets amb més força i fermesa que mai"

La Marea Pensionista alerta Pedro Sánchez sobre un possible pacte amb Ciudadanos

La Marea Pensionista s'ha dirigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una carta pública per advertir-li que un possible pacte amb Ciudadanos "ens tindrà permanentment al carrer, defensant els nostres drets amb més força i fermesa que mai".

En la carta li exigeix "polítiques socials que rescatin persones, no bancs. I, tal com vosté mateix ha manifestat en diverses ocasions, vam coincidir en que els problemes de la ciutadania són deguts majoritàriament a la mala distribució de la riquesa del país. Per tant, exigim dues mesures immediates al seu futur Govern: la igualació de les pensions mínimes amb el Salari Mínim Interprofessional, a realitzar en els dos primers anys de legislatura, i la solemne manifestació a la Sessió d'Investidura d'un compromís ferm de revaloritzar les pensions amb l'IPC real, compromís que haurà de ser ratificat per una llei posterior".

També demana, "la necessitat d'abordar immediatament la creació d'una taula de negociació o organisme de participació on es reconegui la nostra representació, que no sigui el Pacte de Toledo, per abordar de veritat una reforma integral del Sistema Públic de Pensions amb un debat obert a la ciutadania. Entenem que mitjançant una reforma fiscal i abordant les mesures que solucionin els ingressos del Sistema Públic de Pensions, que trobi una solució satisfactòria a les pensions actuals i futures".