La imputació d’un periodista que cobria el 21-F, al Mapa de la Censura

Aquest dimecres ha declarat als jutjats de Rubí el periodista Jordi Pascual, del mitjà local de Sant Cugat del Vallès El Cugatenc, investigat per un presumpte delicte de desordres públics durant els talls a les vies de l’estació en aquesta població, en la vaga general del 21 de febrer. Pascual es trobava allà per cobrir informativament els fets. L’han imputat juntament amb un total d’11 persones. És un dels casos del Mapa de la Censura en els últims dies, juntament amb un artista que ha estat encausat, una multa de la JEC a TV3, l’amenaça de precinte a Ràdio Contrabanda i les limitacions a La Xarxa per cobrir les eleccions municipals.

L’artista Abel Azcona s’exilia a Portugal per evitar la citació judicial

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

2-5-19 L’artista navarrès Abel Azcona, encausat pel jutjat d’instrucció número 5 de Berga per una instal·lació artística, ha anunciat que no es presentarà a la citació judicial, prevista pel 7 de maig, i que s’exilia a Portugal. Aquest país, assegura, ha acceptat la seva petició d’asil polític. Azcona va ser imputat arran d’una querella de l’Associació d’Advocats Cristians per una instal·lació on va escriure la paraula «pederasta» utilitzant 242 hòsties consagrades. Una primera querella per uns fets similars va ser arxivada a diferents tribunals de Navarra i a l’Audiència Nacional, mentre que el Tribunal Constitucional ni tan sols la va admetre a tràmit. El jutge de Berga, en canvi, sí que ha acceptat instruir el cas.

La JEC sanciona TV3 pel ‘Sense ficció’ dels familiars dels presos polítics

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

2-5-19 La Junta Electoral Central (JEC) ha sancionat TV3 pel documental sobre els familiars dels presos polítics emès el 9 d’abril pel programa Sense ficció. La investigació va obrir-se arran d’una denúncia de Ciutadans a la Junta Electoral provincial de Barcelona, que la va arxivar, per la qual cosa el partit taronja va recórrer a la JEC. Aquesta ha considerat que el programa Procés dins del procés legitima l’independentisme i presenta els presos com a víctimes, i ha imposat una multa a TV3 que pot anar del 300 als 3.000 euros.

Porten als tribunals un periodista que informava sobre la vaga general del 21-F

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

8-5-2019 El periodista d’El Cugatenc Jordi Pascual ha estat imputat per un presumpte delicte de desordres públics durant els talls a les vies de l’estació de Sant Cugat, en la vaga general del 21 de febrer. Pascual es trobava al lloc dels fets, cobrint els esdeveniments pel diari i perfectament identificat. Al vídeo explica que va estar parlant amb els Mossos d’Esquadra que després l’han denunciat. Durant la declaració –juntament amb altres deu encausats– s’ha produït una concentració a les portes dels jutjats de Rubí en suport al periodista i en defensa del dret a la informació i la llibertat de premsa.

Amenaça de precinte de l’antena de Ràdio Contrabanda

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

7-5-19 El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emès una ordre de precinte contra diverses antenes de radiodifusió ubicades al Turó de la Rovira, a Barcelona, després d’una denúncia de la patronal de les ràdios privades (Associació Catalana de Ràdio, ACR), ja que des d’allí emeten diverses ràdios comercials sense llicència. La mesura, però, afecta també l’antena de Ràdio Contabanda, històrica emissora comunitària barcelonina amb més de trenta anys d’existència. Diversos col·laboradors i socis de Contrabanda s’han concentrat davant la casa on es troba l’antena i han reivindicat un centre emissor comunitari per poder realitzar legalment la seva activitat cultural.

El Consell Professional de La Xarxa denuncia les limitacions de la cobertura en les eleccions municipals

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

8-5-19 El Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local (l’empresa de continguts audiovisuals de la Diputació de Barcelona) ha denunciat les limitacions imposades pel conseller delegat Francesc Pena durant el període electoral. Aquestes mesures –segons els treballadors– són encara més estrictes que els blocs electorals i inclouen la prohibició d’entrevistar candidats o fer seguiment informatiu de les campanyes dels partits.