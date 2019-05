Municipals 2019

La CUP Terres de l'Ebre presenten les 5 candidatures amb les que concorreran a les eleccions

Aquest matí, la CUP Terres de l’Ebre ha presentat les 5 cinc candidatures amb les que concorren a les eleccions municipals del 26 de maig a les Terres de les de l’Ebre. Així, estaran presents als municipis de Flix, Móra d’Ebre, Deltebre, Alcanar i Tortosa. Cinc candidatures rupturistes, d’esquerres i d’unitat popular.

Per primer cop seran presents a la Ribera d’Ebre, i és que des d’aquest projecte d’Unitat Popular entenem que en les properes eleccions municipals és necessari coordinar esforços per oferir propostes alternatives al model econòmic, polític, social, urbanístic i ecològic que s’imposa al nostre territori. Un model d’espoli, que considera aquestes terres l’abocador de Catalunya i que s’ha construït i imposat molts cops d’esquena a la gent que resideix i vol desenvolupar el seu projecte de vida al territori.

El compromisos polítics compartits pel conjunt de candidatures d’unitat popular són:

el desenvolupament d’una pràctica política basada en l’assemblearisme, allunyada per tant dels vicis elitistes i les pràctiques caciquils dels partits del règim i amb capacitat per involucrar la gent en la configuració del seu propi futur;

la inscripció de l’acció municipalista en un horitzó de transformació social i republicana;

i la voluntat de situar en el centre de la política local les persones

Volen situar les persones com a centre de totes les actuacions. Són comarques pobres, amb molta desigualtat i una renda baixa, calen polítiques socials que transformen està realitat. Per això apostaran per uns impostos amb bonificacions en funció dels ingressos, per uns serveis socials, culturals i esportius amb tarificació social (pagar en funció dels ingressos) i per remunicipalitzar els serveis públics perquè estiguen al servei de les persones. Per això han volgut remarcar com eixos principals de les nostres polítiques la justícia social, el feminisme, la lluita per un model econòmic social i sostenible a llarg termini i la transparència.

La CUP aposta per treballar per uns municipis feministes que posen al centre del funcionament social la reproducció de la vida, la generació de condicions materials de vides dignes per a les classes populars en general i per a les dones en particular i que treballen per un abordatge integral de les violències patriarcals i masclistes

Finalment, han volgut deixar clar que les candidatura d’unitat popular considerem important ser presents a la institució, com a ens fiscalitzadors i generadors de debats des d'una perspectiva radicalment democràtica i d'esquerres, però sense abandonar els carrers, el teixit associatiu i les organitzacions populars i combatives, ja que és des d'aquí d'on podem fer créixer el projecte transformador i rupturista.

"Aquest municipals és l’hora de transformar els anhels de canvi de la gent d’aquest territori en noves polítiques als ajuntaments que el governen. És l’hora de deixar enrere tanta resignació i transformar el descontentament popular en canvi polític. És l’hora de que governi el poble", han remarcat.