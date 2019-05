Municipals 2019

La CUP Tàrrega presenta una moció contra privilegis dels regidors

La CUP de Tàrrega presentarà dues mocions al darrer Ple ordinari de l'ajuntament de Tàrrega del proper 9 de maig. Una de les mocions proposarà la renúncia dels regidors a una part dels privilegis que gaudeixen actualment. Els cupaires també proposen que es revisi el protocol i que es redacti un codi ètic de bones pràctiques que reguli les actuacions dels representants polítics del consistori en exercici el seu càrrec.

Recordem que a cada regidor li corresponen anualment i de forma gratuïta 4 entrades dobles per assistir a espectacles de Fira Tàrrega; 2 entrades per assistir a cadascuna de les obres del Cicle de teatre d'hivern; 1 targeta per l'aparcament de l'Avinguda Catalunya; 1 lot de Nadal; 1 exemplar de totes les publicacions editades per l'Ajuntament; Situació en llocs de privilegi a la inauguració de la Fira de Teatre i al discurs d'inauguració de la Festa major de maig; Rebuda en exclusiva, i amb refrigeri, de SSMM els Reis Mags, per als regidors i els seus fills dins l'edifici de l'Ajuntament.

Segons membres de la formació, “el manteniment d'aquests privilegis és una forma més de separació i distanciament entre els representants polítics i els ciutadans, que contribueix a perpetuar una forma de fer política que l'allunya encara més de la seva base popular”. En aquest sentit consideren que “els regidors no som institució, sinó que som els representants del poble a la institució”, una concepció, diuen, “que té un sentit ben diferent”.

D'altra banda, la formació també presentarà una moció de suport a la ILP Universitats, impulsada pels estudiants i amb el suport de la comunitat universitària, en la qual es recullen les demandes dels estudiants universitaris per fer efectiva la rebaixa dels preus públics universitaris aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2016 i la seva equiparació amb els de la resta d'universitats de l'Estat, evitant l'expulsió de les persones amb menys recursos de l'accés a l'educació superior.