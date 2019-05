Municipals 2019

La CUP Tàrrega defensa el dret a un habitatge digne amb propostes municipals

La CUP de Tàrrega considera el dret a un habitatge digne com “un dret fonamental, no un privilegi”. Dani Esqué, cap de llista de la CUP, defensa que l’Ajuntament ha de “ser pioner i tenir iniciativa per defensar els drets dels seus ciutadans, sobretot contra els interessos dels bancs”. En aquest sentit la CUP defensa crear un reglament de pisos buits, fer-ne un inventari, crear una taxa d'inspecció d'aquests pisos i sancionar els pisos buits de la banca si no es treuen a lloguer social. L'objectiu últim “és ampliar el parc d'habitatge social”.

La CUP també aposta per fer ús del dret de tanteig i retracte d’habitatges a favor de l’Ajuntament per adquirir habitatges socials. Una altra mesura defensada és la de crear una borsa d’habitatges de masoveria urbana gestionada per l’Oficina Local d’Habitatge. La masoveria urbana consisteix en l’acord al qual arriben propietari i llogater per tal que aquest pugui viure en l’habitatge mentre el va arreglant de mica en mica per un preu simbòlic o molt assequible.