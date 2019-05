Medi ambient

La CUP Tarragona reafirma el seu compromís per impulsar un estudi independent de la qualitat de l’aire al polígon Sud

La CUP de Tarragona ha reafirmat aquest matí en una roda de premsa duta a terme al barri de Bonavista el seu compromís amb l’estudi independent de la qualitat de l’aire al polígon Sud que la formació ha estat reclamant durant tot el mandat i des d’abans de tenir representació. “La salut de la població tarragonina és una qüestió molt seriosa que requereix resposta immediata” ha manifestat la cap de llista de la CUP Laia Estrada, és per aquest motiu que la formació aposta per l’estudi com una de les propostes de cara al proper mandat, un estudi de la qualitat de l’aire que “s’ha de dotar dels recursos econòmics adients i s'ha de dur a terme un concurs per preservar les garanties de neutralitat per tal de determinar qui s'ha d'encarregar de dur-lo a terme”.

Estrada ha assegurat que els independentistes consideren “vergonyosa l'actitud de Ballesteros i el seu equip de govern que, en connivència amb el govern de la Generalitat, han impedit que l’estudi de la qualitat de l'aire al polígon Sud es dugui a terme” malgrat, tal i com la portaveu cupaire ha recordat, va ser un acord unànime del primer ple d'aquest mandat. La cap de llista ha assenyalat que “en comptes de donar compliment aquest acord unànime, el que s'ha fet ha estat crear la Taula de la Qualitat de l'Aire”, un òrgan que des de la CUP consideren que “només ha servit per tirar pilotes fora i per dilatar el procés de forma que, després de quatre anys, no s'ha fet res, mentre que al poble de El Morell s'han continuat duen a terme estudis sobre les emissions del polígon Nord gràcies a la predisposició de l'ajuntament i de la plataforma Cel Net”.

Tal i com ha exposat Aitana de la Varga, número 11 de la llista de la CUP per les municipals, precisament han estat els estudis impulsats per la plataforma Cel Net duts a terme per la UPF els que “han posat de manifest que els estudis que s'havien fet fins al moment no estaven contemplant contaminats concrets com l'1-3 butadié o el benzè”, així com el fet que “només es tenien en compte les mitjanes sense contemplar els pics perillosos”. “El súmmum del cinisme”, ha reblat de la Varga, “és que no només no hem tingut l'estudi independent de la qualitat de l'aire sino que els responsables de les emissions s'han encarregat de desenvolupar-ne un a mida el qual no té cap mena de credibilitat per a nosaltres” en referència a l’estudi encarregat per Repsol que s’ha fet públic en les darreres setmanes.

Per últim, des de la CUP denuncien el fet que “mentre encara no comptem amb un estudi de la qualitat de l'aire independent al polígon Sud, sí que tenim tot un cúmul de fotografies de Ballesteros, el seu equip i altres líders de formacions polítiques de la ciutat fotografiant-se plantant pins amb els responsables de les emissions, un fet que demostra la connivència regnant fins al moment”.