Municipals 2019

La CUP Tarragona facilitarà la investidura de Pau Ricomà d'ERC si es compleixen cinc compromisos de mínims

La CUP de Tarragona ha manifestat aquest matí en roda de premsa la seva voluntat d’investir Pau Ricomà com a alcalde. La formació posa sobre la taula cinc compromisos de mínims comuns entre el projecte polític d’ERC i el dels cupaires per tal de donar-li el suport. L’assemblea local de la CUP es va reunir ahir el vespre per valorar la campanya i el resultat de les eleccions municipals del passat diumenge i va assumir la responsabilitat de ser partícips del canvi al govern tarragoní i de portar la iniciativa com sempre han fet “desemmascarant Ballesteros i el PSC en la seva forma opaca i caciquista de fer política”.

Els compromisos que plantegen els independentistes, segons ha explicat Laia Estrada, són “imprescindibles per tal que el canvi que hi hagi a Tarragona no sigui simplement de sigles o cara, sinó que sigui real”. La CUP ha fixat cinc compromisos, que han format part de les seves lluites i reivindicacions els darrers anys, i que coincideixen amb part del que ERC ha defensat durant la campanya. Aquests compromisos són els següents: la modificació del POUM, per tal de preservar l’Anella Verda i acabar amb el pla de la Budellera; l’estudi independent de la qualitat de l’aire; l’estudi de la internalització del contracte de la brossa; la mobilització del parc privat de pisos buits, per tal d’acabar amb les problemàtiques d’habitatge; i, per últim, aplicar uns pressupostos participatius destinant un mínim de l’1% del pressupost de l’Ajuntament. “No es tracta d’una imposició del nostre projecte polític, com per exemple rebaixar els sous dels càrrecs electes o internalitzar directament el contracte de la brossa, sinó d’un punt de trobada per tal de construir una nova Tarragona”, ha afirmat Estrada.

La voluntat de la CUP d’acabar amb l’era Ballesteros ha sigut manifesta en els darrers anys amb campanyes com “Que caiguin les màscares” i “Fem fora la màfia”, tant durant els mandat anterior que ha tingut representació a l’Ajuntament com abans d’entrar al consistori “amb la fiscalització i la denúncia de la corrupció del PSC portant a fiscalia casos com el d’Inipro”. La formació entén que ha de “prendre la iniciativa i fer un pas endavant per tal de construir un veritable canvi a Tarragona”, i encoratja a la resta de formacions que s’havien expressat en aquest sentit durant la campanya “a fer un exercici d’honestedat i a pronunciar-se el més aviat possible”. Estrada ha insistit que aquests compromisos estan encarats a la investidura i que no fan referència a possibles canvis de govern “pels quals serien necessaris confrontar els diferents projectes polítics per valorar si hi pot haver una entesa real”, i això passa per converses a quatre bandes.

La CUP convocarà una assemblea oberta pel dijous de la setmana vinent per tal d’escoltar les persones que van fer confiança a la formació el diumenge passat sobre el paper que han de tenir els anticapitalistes el proper mandat.