Municipals 2019

La CUP Tarragona considera prioritari preservar la laïcitat de l'Ajuntament

Recentment s'ha conegut el nomenament de Joan Planellas com a nou arquebisbe de Tarragona i això ha despertat el debat sobre si el seguici popular havia de donar-li la benvinguda. Convocada la comissió assessora del seguici, des de la CUP consideren que "és prioritari preservar la laïcitat de la institució municipal" i, en aquest sentit, s'oposen a la sortida excepcional proposada.

"El fet de no garantir una separació real entre els afers públics com són els institucionals i els privats com la religió crea una connivència entre el poder eclesiàstic i l'Ajuntament", assegura el regidor Jaume López. Aquesta "connivència", recorda, es tradueix en el fet que l'Ajuntament "hagi mirat cap a una altra banda" pel que fa a les declaracions "masclistes, homòfobes i justificant els abusos sexuals a menors" de l'anterior arquebisbe, Jaume Pujol.

Per últim, Jaume López, regidor de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, considera que el fet que aquesta sortida del seguici sigui, tal com va assenyalar l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, "una tradició des de fa 500 anys" no és "motiu suficient en cap cas". "Considerem prioritari preservar la laïcitat així com el respecte igualitari per a totes les opcions religioses". La CUP reitera, a més, que l'Església catòlica disposa de diversos privilegis i, en el seu programa electoral, assenyala la "necessitat" d'acabar amb aquests. "Aquesta és una bona ocasió per començar a fer-ho", assenyalen.