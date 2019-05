Municipals 2019

La CUP Tarragona afirma ser l’única formació capaç de trencar la connivència de l’Ajuntament amb l’arquebisbat

La campanya per les eleccions municipals a Tarragona ja es troba gairebé en el seu equador i les formacions polítiques van posant totes les cartes sobre la taula. Hi ha certes temàtiques que estan sent recurrents en debats i entrevistes dels i les alcaldables, especialment de les forces que fins ara han format part de l’oposició, com són el compromís amb la transparència o la voluntat de trencar amb una lògica de governar per les elits i, per tant, d’esquena a la població. La CUP de Tarragona ha volgut denunciar avui el que considera “les contradiccions pel que fa els discursos i les accions reals” de formacions polítiques que els acompanyen en la cursa per les municipals que “enlloc de pensar en el bé de la gent com prediquen, a l’hora de la veritat no són capaces d’enfrontar-se a les elits d’aquesta ciutat”.

La portaveu Laia Estrada s’ha referit, en concret, a la reunió de la Comissió Assessora del Seguici Popular celebrada ahir en la qual es votava si el seguici popular havia de sortir per donar la benvinguda a Joan Planellas com a nou arquebisbe de Tarragona. Tal i com ha fet públic la consellera, la CUP va ser l’única formació que es va mostrar en contra. Estrada també ha recordat que la resta de partits que no van participar de la reunió no han fet públic el seu posicionament. L’alcaldable dels independentistes ha afirmat que “un fet com aquest demostra que la CUP és l’única formació capaç de trencar amb la connivència entre la institució local i Església a Tarragona”.

Per altra banda, la cap de llista ha apuntat que “també s’està parlant molt de la necessitat de trencar amb l’opacitat que hi ha hagut durant l’era Ballesteros” tanmateix, la CUP és l’única formació que ha fet públic el seu pressupost de campanya. “Nosaltres no només prediquem sobre la transparència sinó que la practiquem”, ha assegurat Estrada, i ha emplaçat als tarragonins i tarragonines a, de cara les eleccions municipals del proper 26 de maig, “fer una mirada enrere i fixar-se en les decisions, accions i posicionaments de les forces polítiques del consistori de la ciutat en el darrer mandat, ja que serà el veritable aval del projecte que duran a terme per Tarragona”.