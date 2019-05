Municipals 2019

La CUP Sant Sadurní celebra l’acte central de campanya el proper dissabte

L’acte se celebrarà el dia 11 a les 18’30h al carrer | Intervindran la diputada Maria Sirvent i la cap de llista Arantxa Fernández

La CUP de Sant Sadurní començarà la campanya la nit de dijous a divendres amb la tradicional penjada de cartells i continuarà amb força el dissabte, amb parada informativa al mercat de bon matí i l’acte central a la tarda.

La CUP Sant Sadurní inicia la campanya amb força. El proper dissabte a dos quarts de 7 de la tarda al Raval, la formació celebrarà l’acte central de les municipals 2019. Acompanyada de la diputada al Parlament de Catalunya, Maria Sirvent, la cap de llista, Arantxa Fernández, desgranarà les principals propostes de la CUP. Durant l’acte, i amb la voluntat de posar en valor la cultura i els artistes locals com un dels principals puntals de la proposta de la CUP, hi haurà les intervencions del poeta i escriptor Xavier M. Zambrano i del jover músic compromès Deiv, que clourà l’acte amb temes propis.

Treball col·lectiu municipal

El programa que la CUP Sant Sadurní presenta per a les eleccions municipals, és fruit d’un programa elaborat a través d’assemblees obertes i reunions amb col·lectius i entitats durant els darrers sis mesos. La formació encara la campanya en un to positiu, explicant la feina feta des de la oposició però posant l’accent en les seves propostes. La formació de l’esquerra independentista farà una aposta clara pel que considera que són les principals mancances de Sant Sadurní: la necessitat de nous equipaments culturals, la democràcia directa i la participació ciutadana, l’accés a l’habitatge i la progressivitat fiscal en favor de les classes treballadores.

La CUP aposta per aprofitar la campanya per dur a terme el debat sobre model de poble que no s’ha pogut tenir durant quatre anys, al seu parer, per la manca de voluntat del govern. A més, volen transmetre al conjunt de la població la necessitat de que s’impliquin en aquest debat més enllà d’expressar-se a les urnes una vegada cada quatre anys. Els independentistes, proposen un procés de decisió i debat col·lectiu per decidir el model de poble i les prioritats en inversions i equipaments, uns pressupostos participatius amb debat real i l’impuls de les assemblees de veïnes i altres estructures que permetin la participació directa dels sadurninecs i sadurninenques en les decisions importants que afecten al seu municipi.