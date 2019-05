Municipals 2019

La CUP Reus ofereix a Noemí Llauradó d'ERC liderar un govern alternatiu d'Esquerres i Republicà

La formació celebra que finalment s’hagi arxivat la causa judicial contra la nostra companya Mariona Quadrada, després que Ciutadans la denunciés per un delicte d’odi inexistent.

Durant la campanya electoral la CUP de Reus ha defensat que la ciutat necessita una alternativa al govern de Carles Pellicer i Daniel Rubio, amb una agenda indiscutiblement social i de majoria republicana. Després que ho hagi deliberat l’assemblea de la CUP de Reus i amb un mandat molt clar, oferim el nostre suport a Noemí Llauradó i a Esquerra Republicana perquè lideri una aposta valenta pel govern municipal de Reus.

La formació ha emplaçat Noemí Llauradó a generar les condicions necessàries per articular un projecte de canvi a Reus i, amb els nostres vots, investir-la com a primera alcaldessa de la ciutat. La posició obtinguda a les eleccions municipals ens obliga a evitar, a tota costa, ser la crossa d’un govern de Carles Pellicer (apuntalat per Daniel Rubio) que, durant el mandat del 2015 – 2019, ha declarat la guerra a les famílies vulnerables, amb unes polítiques socials i de seguretat nefastes.

D’altra banda, celebra que finalment s’hagi arxivat la causa judicial contra la nostra companya Mariona Quadrada, després que Ciutadans la denunciés per un delicte d’odi inexistent. Poc a poc, i fruit de la unió i la solidaritat contra la repressió política, es van tancant les causes judicials al Camp: la setmana passada, es va arxivar la investigació per la vaga del 8 de novembre.