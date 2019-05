ensenyament

La CUP Reus impulsa l'Observatori de la Segregació Escolar

La formació proposa refer la zonificació escolar i garantir que cap infant es quedi fora dels programes de beques d'accés al menjador i les activitats extraescolars.

«Finalment, s’ha fet evident allò que la CUP hem denunciat durant aquests quatre anys de mandat: la ciutat ja és coneixedora que la segregació escolar pot ser una hipoteca per al futur dels nostres infants» alerta Marta Llorens, cap de llista de la CUP. Aquesta realitat es va fer palesa en l’estudi sobre l’equitat escolar a Reus (2018), un acord que va assolir la CUP amb el govern municipal l’any 2016, recollint una demanda històrica del Consell Escolar Municipal.

Des de la CUP de Reus s’ha exigit que s’apliquin les mesures que proposa l’estudi – refer la zonificació escolar com a prioritat – i abordar-ho com una qüestió de ciutat, més enllà de la regidoria d’Ensenyament. La segregació escolar no només ve donada per la diversitat d’origen de l’alumnat, sinó també pels ingressos familiars: hi ha centres que concentren més d’un 90% alumnat de famílies amb una renda anual per sota dels 15000 euros.

«Volem fer un treball conjunt amb la Regidoria de Serveis Socials amb una reformulació del programa de beques d’accés al menjador, activitats extraescolarsi casals d’estiu perquè cap infant se’n quedi fora» ha explicat Llorens. La CUP aposta perquè aquest treball passi per un espai on tots els agents educatiusi socials hi puguin ser representats, més enllà de la Regidoria i el Departament d’Ensenyament: l’Observatori Municipal de la Segregació Escolar.

Les nostres mesures per fer front a la segregació escolar han estat tombades pel PdeCAT, Ara Reus i ERC. «Es fa palès que han funcionat com a crossa de Pellicer, com en altres àmbits, i ha deixat de banda els valors republicans de justícia social. Tampoc han qüestionat mai el fet que Pellicer s’hagi negat a fer públiques les dades sobre segregació escolar al municipi» ha advertit l’alcaldable de la formació.

La CUP ha transmès el suport al manifest d’UCFR «La segregació escolar a Reus posa en perill la convivència futura» i es compromet a treballar per la igualtat en l’accés a l’educació pública.