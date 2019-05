Animalista

La CUP Reus aposta per un servei comarcal d'acollida d'animals davant la denúncia de Fiscalia a l'última Llar

La darrera denúncia de la Fiscalia a l’Última Llar per presumptes irregularitats ens posa en alerta sobre la capacitat real del centre i la seva gestió. Al llarg d’aquest mandat, hem assolit amb comptagotes les dades d’entrades i sortides d’animals al centre.

“La CUP ha estat insistint i fent preguntes reiterades al govern al llarg de tota la legislatura perquè primer de tot, els animals estan sota la tutela, guarda i custodia municipal, i no veiem un seguiment ni una preocupació real pel seu estat” ha explicat Mònica Pàmies, membre de la Comissió Animalista i número 3 de la candidatura. Per exemple, a finals de 2018 vam preguntar pel nombre d’inspeccions realitzades i la resposta va ser cap: l’única que es va efectuar va ser quatre dies després de la nostra petició, al desembre de 2018. “Tot això evidencia que ningú està controlant que aquest servei es dugui a terme correctament i es respecti el benestar animal”, afirma Pàmies.

Creiem que al territori ens mereixem un servei públic de qualitat, per això la Comissió Animalista de la CUP de Reus vam presentar al 2016 un projecte per internalitzar el servei de recollida i acollida per a garantir el benestar animal. Vam aportar un projecte d’obra amb planells, la relació de materials i espais necessaris per a l’obertura del Centre i els protocols de recollida i acollida, policials i de trasllat. La nostra proposta mai va ser escoltada per la regidoria de Medi Ambient, que ni tan sols van assistir a les reunions..

El nostre projecte per a la gestió comarcal del servei de recollida i acollida d’animals estava xifrat en 145.624 euros, però el govern ho va descartar al·legant raons econòmiques – mentre presumeix d’un superàvit de 4,6 milions d’euros -. Actualment, l’Ajuntament de Reus paga 70.000 euros anuals a l’Última Llar pel servei; a aquest import, s’ha de sumar el de la resta de municipis del Baix Camp i del Tarragonès que tenen externalitzat el servei.

Davant les presumptes irregularitats de l’empresa l’Última Llar, la CUP del Camp apostem més que mai per impulsar un centre d’acollida públic i comarcal.