Municipals 2019

La CUP prioritza garantir una ciutat sense agressions masclistes i LGBTIfòbiques

La CUP de Tarragona aposta per impulsar polítiques des del nou Ajuntament que es constituïrà després de les eleccions del 26 de maig que vagin encaminades a eradicar les violències masclistes i LGBTIfòbiques. En aquest sentit, el programa polític de la formació anticapitalista inclou tot tipus de propostes que, a més, són presents de manera transversal en els diferents àmbits. I és que la CUP entén el feminisme com "una lluita i una pràctica per la llibertat, la igualtat, la justícia i la no discriminació de les dones; com una lluita per fer front a unes estructures socials, culturals, polítiques i econòmiques: el patriarcat i el capitalisme, que possibiliten l’exclusió i l’explotació de les dones, estimulen desigualtats i ubiquen a les dones en una posició subordinada".

En aquest sentit, la CUP treballa per "uns municipis feministes que posin al centre del funcionament social les condicions materials que possibilitin una vida digna per a les classes populars i per a les dones en particular". És per aquest motiu que aborden "d'una manera integral" les violències patriarcals i masclistes per tal d'eradicar-les.