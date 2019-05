La CUP Pedreguer presenta la candidatura

La CUP de Pedreguer va presentar dijous la seua candidatura a les pròximes eleccions municipals. Ho van fer a la sala d’exposicions de la Casa de la Cultura que es va omplir de gom a gom.

L’acte va consistir en fer un repàs del que ha sigut la seua presència a l’Ajuntament els últims 4 anys, on ha tingut un paper propositiu i fiscalitzador al mateix temps. Es van detallar algunes de les propostes aconseguides com la municipalització del servei de neteja d’edificis públics, la infermera escolar o l’estudi dels valors cadastrals, entre altres.

Posteriorment es van presentar algunes de les noves incorporacions a la llista, remarcant el caràcter assembleari del col·lectiu. I per acabar, es van repassar els objectius per la pròxima legislatura en diferents àmbits, on la CUP espera continuar i aprofundir en el projecte transformador del que va posar les bases al 2015. La presentació va comptar amb

l’acompanyament musical de Noe i Juanjo Blanco.

Finalment, des de la CUP animen a assistir a la presentació del programa electoral que es farà al Casal Jaume I de Pedreguer el pròxim dissabte 18 de maig.