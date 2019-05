Municipals 2019

La CUP Pedreguer presenta el seu progrma electoral

Divendres passat va ser el torn de la CUP de Pedreguer per presentar el seu programa electoral dins del cicle de presentacions organitzat pel Casal Jaume l, el local dels quals es va omplir d'assistents.

La presentació, realitzada per quatre membres de la llista electoral, va consistir en desgranar cadascun dels 12 punts del programa, l'objectiu del qual és aconseguir un poble socialment just, feminista, ecologista i on la participació ciutadana siga l'eix central.

Totes les propostes realitzades per la Candidatura durant la presentació van encaminades a aconseguir els objectius descrits, però d'entre elles cal destacar:

-La creació d'un Pla de Participació Ciutadana i que la participació siga transversal a totes les regidories per aprofundir en la democràcia directa i participativa.

-La municipalització dels serveis públics per a tenir un major control sobre el servei i millorar les condicions de les treballadores.

-Aplicar una fiscalitat progressiva i prioritzar partides relacionades amb el benestar social.

-Elaborar un Pla Estratègic Municipal per al foment de l'ocupació, amb mesures per a impulsar al sector agrícola i el xicotet comerç.

-Desenvolupament del II Pla d'Igualtat aportant els recursos necessaris i l'augment de la dedicació de la figura de tècnica d'Igualtat en cas de ser necessari.

-En matèria d'ecologisme, una aposta clara per les energies renovables, per la reducció de residus i el manteniment de l'entorn natural.

Durant la presentació també es van esmentar les propostes realitzades i materialitzades durant esta última legislatura com la de la infermera escolar o l'estudi sobre els valors cadastrals.l d'altres propostes que no s'han finalitzat com l'estudi per al impuls agrícola, les propostes per una fiscalitat més justa, el protocol de transparència, el Consell Social Municipal o el pla demigració a programari lliure entre d'altres.

Per acabar, es va obrir el torn de paraula per a que pogueren intervenir els assistents amb dubtes, preguntes i propostes referents al programa electoral.