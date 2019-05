Municipals 2019

La CUP Mataró aposta per un govern rupturista, d'esquerres i republicà

En aquesta direcció, per la CUP Mataró el model de ciutat que defensem i la llibertat del país són qüestions indestriables i que, justament per aquest motiu, "mai no hem pactat ni governat amb el PSC-PSOE, cosa que no tothom pot dir. Per això, lamentem que es diguin mentides per esperonar un vot suposadament útil".

Un cop ha fet aquest aclariment i d’acord amb el Programa a les eleccions municipals 2019, l’assemblea de la CUP ha proposat un Compromís per un Ajuntament rupturista i republicà en el termes següents:

"Afavorirem l’alternança política a l’Ajuntament de Mataró i donarem suport a un govern netament rupturista, d’esquerres i republicà, sempre i quan es fixin unes línies d’acord referents al model de ciutat.

Només contemplem l’acord amb aquelles que es mostrin disposades a formar part d’un bloc democràtic i compromès amb l’exercici dels drets, entre els quals el de l’autodeterminació.

No governarem l’Ajuntament amb cap dels partits que van avalar l’aplicació de l’article 155 i que continuen legitimant la repressió contra l’exercici dels drets dels pobles.

Acordarem amb la resta de forces sobiranistes i d’esquerres una estratègia municipal que garanteixi els drets bàsics de la ciutadania i a donar suport a les polítiques estratègiques de país".

En aquest sentit, la formació ha emplaçat a la resta de forces polítiques sobiranistes i d’esquerres a què facin seu aquest compromís.