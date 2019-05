Medi Ambient

La CUP emplaça a la Generalitat a actuar amb contundència davant l’accident d’avui a la Pobla de Mafumet

La Candidatura d’Unitat Popular insta la Generalitat de Catalunya a fer públic un informe sobre l’accident d’aquest matí a l’empresa Carburos Metálicos de la Pobla de Mafumet, després que s’hagi produït una fuita d’amoníac, on expliqui clarament l’activació del PLASEQCAT, les possibles emissions de gasos tòxics a l’atmosfera, així com que aclareixi l’accident laboral que ha costat la vida d’un treballador de l’empresa, ha deixat un altre treballador en estat crític i ha comportat que set més hagin d’haver requerit atenció in-situ, incloent tres bombers del Parc Químic de Tarragona.

En primer lloc, la CUP lamenta i denuncia la mort d’aquest treballador, que s’afegeix a la llarga llista de morts per accident laboral, la qual inclou sovint encobriments, i vol donar el seu condol i suport a la seva família i als seus companys de feina, un dels quals es troba ara mateix en estat crític.

La CUP recorda de nou que aquest accident no és un cas aïllat, sinó que la formació independentista porta denunciant reiteradament la manca de garantia que presenten les empreses dels dos complexos petroquímics, ja no sols per a la salut i seguretat dels seus treballadors i treballadores, sinó també per a la salut i seguretat de la població dels municipis propers a aquestes instal·lacions.

Per aquest motiu, la CUP insta la Generalitat a exercir no sols un acte de responsabilitat i de transparència respecte els fets ocorreguts aquest matí, de forma que es facin públics tant els motius de la fuita d’amoníac com el veritable abast de la mateixa, sinó també a que actuï de forma contundent davant les possibles responsabilitats d’aquesta empresa.

Per una banda, la CUP qüestiona l’activació del PLASEQCAT, ja que si bé han sonat alarmes als campus Catalunya i Sescelades de la URV i se n’ha confinat l’estudiantat i el professorat durant uns minmuts, les sirenes d’alerta de l’activació d’aquest pla de seguretat no s’han sentit als municipis propers.

Per aquest motiu, la CUP insta la Generalitat a fer una valoració de les possibles irregularitats en l’activació d’aquest pla i a prendre les mesures urgents i necessàries per garantir l’eficàcia d’aquest pla i la coordinació amb els Ajuntaments afectats, amb l’objectiu de garantir la seguretat de les treballadores i de les veïnes dels municipis propers als dos complexos químics.

Per altra banda, la CUP també demana a la Generalitat que faci públic les conseqüències d’aquest accident pel que fa a l’emissió d’elements químics i tòxics a l’atmosfera. Motiu pel qual, la CUP insisteix un cop més en la necessitat de realitzar un estudi independent de la qualitat de l’aire, per tal de poder saber quines conseqüències té l’activitat d’aquesta indústria en la salut del veïnat dels municipis propers als dos complexos. Una qüestió, que des de la creació de la Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona s’ha vist obstaculitzada.

Així com també, recorden que les CUPs amb representació als ajuntaments dels municipis afectats, continuen plantejant la realització d’aquest estudi a les forces polítiques que pretenen governar els respectius ajuntaments en el nou mandat.

Per últim, la CUP sol·licitarà un informe a seguretat industrial per tal de contrastar la informació, i alhora insta la Generalitat, a través d’Inspecció de Treball, a prendre les mesures oportunes per esclarir la mort d’un treballador i la situació crítica d’un altre en l’accident produït aquest matí. I que posi tots els seus recursos a disposició de les famílies dels treballadors afectats.