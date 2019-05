Municipals 2019

La CUP Deltebre presenta el seu programa en un vídeo

CUP Deltebre ha sorprès a les xarxes amb la publicació del programa electoral. Un programa que a diferència del vist fins ara, és un vídeo on diverses persones l’expliquen en blocs pujant a una furgoneta i arribant a l’Ajuntament, que simbolitza que ara sí, van a l’alcaldia i venen a guanyar.

Amb només 2 dies, el vídeo ha arribat a 2000 reproduccions a Facebook. Segons explica Dayana Santiago, regidora de CUP Deltebre, “aquesta ha estat una idea per tal de que arribi realment el programa a totes les persones.” Ha afegit que “s’han gravat 1.500 dvd’s per tal de repartir als estands informatius i a les cases.”On Pere Magranè, membre de CUP Deltebre, ha afegit “és un programa on l’objectiu principal és posar la vida de les persones de Deltebre al centre”.

La formació posarà taules informatives per diferents indrets de la població i farà dos actes centrals. Un el dimarts 14 amb la diputada per CUP-Crida Constituent Maria Sirvent al pavelló Josep Luque a les 21h i el segon el divendres 24 a la plaça del Mercat de la Cava.