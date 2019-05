Municipals 2019

La CUP de Tàrrega vol vincular i reforçar educació i joventut

La CUP de Tàrrega valora de manera molt positiva que la ciutat formi part de les ciutats on s'aplicarà una prova pilot de l'anomenat Pla Educatiu d'Entorn de 0 a 20 anys. Des de la formació expliquen que “un dels objectius d'aquest pla és combinar la educació formal amb la no formal, i per això la coordinació entre els centres escolars, l'Ajuntament i les entitats serà clau”. Es per això que proposenvincular estretament l'àrea d'educació amb la de joventut, actualment separades en dues regidories diferents.

Un dels objectius del pla, expliquen, “és implicar les famílies en el proces educatiu i per això és imprescindible la creació d'una plaça d'orientador familiar per posar en marxa l'espai de famílies que es troba contemplat al pla”.

També proposen la necessitat d'oferir espais municipals que alberguin sales d'estudi, i espais amb aules preparades amb Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per a nens i nenes que no tenen els recursos per accedir a aquestes tecnologies.

En aquesta mateixa línia, continuen mantenint com han fet durant tota la legislatura, la proposta de creació, com a mínim, d'una plaça estable d'educador de carrer, i la recuperació de la Fira de la

Formació i l'Ocupació.

Així mateix, creuen molt important incentivar la coeducació i la integració mitjançant activitats esportives que no segreguin per sexe, donant incentius als equips esportius femenins.