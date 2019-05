Municipals 2019

La CUP de Tàrrega proposa la remunicipalització dels serveis públics externalitzats

La CUP de Tàrrega ha reivindicat davant les oficines de Sorea la necessitat de recuperar progressivament tots els serveis públics que a Tàrrega han estat externalitzats a empreses privades. L'objectiu és “reapropiar-nos dels serveis públics i exercir-ne el seu control democràtic i transparent”.

La recuperació de la gestió integral de tot el cicle de l'aigua a la ciutat i pobles del municipi, asseguren, “és un dels objectius clau per a poder recuperar sobirania a nivell local i també nacional atès que l'accés a l'aigua és un dret humà bàsic amb el que és intolerable que s'hi facin beneficis privats”.

En aquest sentit han recordat que “a finals de la propera legislatura finalitzarà la concessió a l'empresa Sorea i es tracta d'un debat que cal afrontar des d'ara mateix, públicament, amb transparència, informació i sense dilacions”. Com a mesures immediates proposen reformar el reglament del servei introduint un mínim vital del subministre per a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i fer que l'actual tarifa passi a ser una taxa, una diferencia que permetria l'exposició pública dels preus del servei, la presentació d'al·legacions als preus proposats per l'empresa i el pagament només del preu de cost del servei”.

D'altra banda, la formació també proposa la reversió de la gestió de la piscina municipal coberta a mans públiques, “un exemple de servei deficitari, rescatat amb diners públics, gestionat amb total opacitat i sense comissions de seguiment del servei des de fa 14 anys”. També proposen estudiar la creació i la gestió d'uns serveis funeraris públics municipals, i si escau, uns serveis funeraris mancomunats entre diferents ajuntaments a nivell comarcal.