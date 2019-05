Municipals 2019

La CUP de Reus només treballa en un únic escenari: "un govern d’esquerres i republicà"

El PSC ha de triar entre fer alcalde Carles Pellicer o votar a favor de la investidura de Noemí Llauradó

La CUP de Reus ha manifestat que només treballem en un únic escenari: un govern d’esquerres i republicà, encapçalat per Noemí Llauradó, candidata d’ERC a l’alcaldia. És el projecte de canvi que avui necessita la ciutat, una alternativa de govern que reflecteixi un compromís de ciutat republicana i progressista, amb vocació de transformació social.

L’independentisme d’esquerres (CUP i ERC) ha sumat, en les darreres eleccions, 11.194 vots, 1.500 més que la candidatura de Carles Pellicer. A més, no volem deixar de banda els 2.012 vots de la candidatura d’En Comú Podem que, tot i no haver tret representació al ple, ens indica que som majoritàries les forces d’esquerres favorables al dret a l’autodeterminació.

Per tant, el PSC ha de triar entre fer alcalde Carles Pellicer o votar a favor de la investidura de Noemí Llauradó.

Per responsabilitat política i lleialtat institucional, Carles Pellicer no ha de ser l’alcalde d’aquesta ciutat. Ha liderat un govern que reiteradament ha incomplert decisions preses al ple municipal, en matèria social i nacional. Així, la CUP de Reus no donarem cap suport a un pacte entre Junts per Reus i Ara Reus.