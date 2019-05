Municipals 2019

La CUP de Reus entén la cultura com un servei públic

Aquest divendres al migdia, coincidint amb l’obertura del Trapezi, la CUP de Reus ha fet una roda de premsa per presentar la proposta cultural del nostre projecte de ciutat ‘Un municipi valent‘, de la mà de Mariona Quadrada (#5) i Mireia Romeu (#17).

La CUP de Reus entén la cultura com un servei públic, una experiència cívica lligada a la participació, dedicada a les persones que habitem la ciutat, no com una mercaderia dissenyada a la promoció turística i econòmica. Així, tenim un pla de treball molt definit que, per una banda, recupera el suport del municipi a l’activitat cultural de la ciutat i, per altra banda, fa de la cultura una eina de cohesió social.

Des de la CUP proposen impulsar definitivament l’escola de música municipal, per garantir la formació a tothom, visqui on visqui tingui l’edat que tingui. A més, plantegem la necessitat d’elaborar un pla estratègic d’equipaments i museus per fer-los més propers i accessibles a la ciutadania. Això passa per engegar el Consell Municipal de Cultura, òrgan de participació de les entitats, artistes i creadors i que serveixi com a eina de governança cultural a Reus, i dotar l’àrea de cultura d’un pressupost digne i operatiu que ens doni autonomia i no hàgim de dependre d’aportacions econòmiques d’empreses de dubtosa qualitat.

Amb tot, la CUP ha organitzat demà un vermut musical a la plaça d’Antoni Correig i Massó (Barri Mare Molas), on explicarem les nostres propostes en matèria de cultura, participació, barris i habitatge.