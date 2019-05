Municipals 2019

La CUP de Blanes tanca la campanya per encarar les eleccions amb un acte festiu i reivindicatiu

lnicialment previst al passeig de mar, s'ha celebrat finalment al Casal la Cooperativa, a causa de les previsions meteorològiques adverses, i ha comptat amb la intervenció de les cinc primeres persones de la candidatura de la CUP a Blanes. Així la CUP ha agraït el suport rebut per part de totes les persones que han participat de la campanya, han configurat la llista o han participat de la preparació del programa polític per aquest propers anys.

Joan Rota, que encapçala la llista de la formació ha remarcat que "diumenge cal que entrem encara amb més força dins de l'ajuntament per plantejar una alternativa als partits que ens han governat sempre, per aturar l'ampliació de la C32, per plantar cara a la dreta i a l'extrema dreta des de tots els fronts i per combatre els seus discursos demofòbics, racistes i masclistes". La formació de l'esquerra independentista ha condemnat la vulneració sistemàtica dels drets polítics i democràtics que pateix el poble català per part de l'estat espanyol, en referència a la suspensió dels diputats electes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull. En la seva intervenció Rota ha estat molt contundent remarcant que «el que és imprescindible és el compliment del resultat del referèndum del 1 d'octubre, i per això ens cal ser forts arreu».

L'acte ha finalitzat amb un concert a càrrec dels grups Súmole i Punks & Company, seguit d'un pica-pica per a tots els assistents.