La CUP Capgirem Barcelona presentarà al·legacions a la venda de l'edifici de Rambla del Raval, 29 a l'Estat espanyol

La CUP Capgirem Barcelona ha manifestat avui que presentarà al·legacions a la venda de l'edifici de Rambla del Raval, 29 a l'Estat espanyol.

Ho farà, per evitar que l’actual govern perpetuï aquest frau contra les veïnes del Raval, iniciar una investigació amb profunditat sobre tot aquest assumpte per tal de depurar responsabilitats i exigir el màxim de transparència a l’òrgan administratiu corresponent ja que ens consta que ni a nosaltres ni a la resta de grups municipals se’ns ha facilitat tota la informació necessària sobre aquest cas. Per tant hi ha hagut un intent premeditat de l’actual govern d’ocultar informació rellevant al respecte afavorint la continuïtat d’aquesta pràctica totalment fraudulenta.

Paral·lelament i per una mera qüestió de justícia social, ha remarcat que cal que l’immoble cedit de forma totalment gratuïta a UGT sigui posat a disposició de les veïnes del barri per tal que se’n faci un ús social el més aviat possible tal com marca la llei tenint en compta la situació d’emergència que s’està vivint al barri del Raval.

Es refereixen,a l’edifici situat a Rambla del Raval nº 29, fins ara propietat de l’ajuntament i que per imperatiu legal només se’n pot cedir l’ús a altres entitats públiques o privades quan aquestes el destinin a fins d’utilitat pública o d’interès social, i sempre en benefici d’interessos de caràcter local. Però contràriament al que hauria de ser, veiem com durant 10 anys i amb la complicitat dels diferents governs municipals que hi ha hagut a Barcelona des del 2009 s’ha cedit aquest immoble sense cap mena de retorn social al sindicat groc d’UGT no només a títol gratuït sinó que a demés s’ha utilitzat l’erari públic per a cobrir les despeses de manteniment que ha generat així com les “obres d’adequació” mai justificades ni tècnica ni legalment, però que segons UGT eren essencials tot i que l’edifici era nou de trinca i tot i que la llei estableix que aquestes despeses han d’anar a càrrec del cessionari, és a dir d’UGT.

Per la formació, "ens trobem, doncs, davant d’un escàndol de corrupció on hi veiem delictes de prevaricació tant per part de l’administració com per part de diferents actors polítics que han suposat un desfalc de més de 8 milions d’euros en manteniment, obres d’adequació i cost de cessió de l’edifici a part dels més d’11 milions d’euros de construcció del mateix. Tot això sense tenir en compta l’expulsió de famílies del barri en un primer moment".

També a punta que "a dia d’avui, lluny de fer front a aquest escàndol i de saber donar una resposta a la manca d’utilitat social de l’edifici, tot sembla indicar que l’actual govern municipal prefereix dur a terme una operació de compraventa amb l’Administració de l’Estat de l’edifici en qüestió per tal de regularitzar la cessió a UGT, amb el missatge implícit de que les pràctiques sistemàtiques de corrupció immobiliària surt gratis a la ciutat de Barcelona".