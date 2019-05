Municipals 2019

La CUP aposta per un model de cultura participatiu i descentralitzat com a eix cohesionador de Tarragona

La CUP entén la cultura com a eix vertebrador de la ciutat i és per això que aposta “per un model participatiu i descentralitzat que cohesioni els barris de Tarragona”. Així ho ha afirmat la cap de llista Laia Estrada en una roda de premsa aquest matí davant del Teatre Tarragona, tancat des de fa mesos. Malgrat mostrar-se molt crítica amb la gestió cultural del PSC “que posa traves enlloc de facilitar l’activitat de les entitats”, la cupaire ha assegurat que la cultura a Tarragona “batega fort” gràcies al teixit cultural de la ciutat. Estrada ha destacat el paper de les desenes d’entitats culturals, artistes i professionals de la cultura tarragonins i tarragonines i ha explicat que l’aposta de la CUP és basa en “facilitar tant a entitats com a artistes els recursos necessaris, tant econòmics, d’equipaments o espais com de difusió, a més a més de garantir una participació en la programació cultural”.

Inés Solé, número 3 de la llista de la CUP per les municipals, ha detallat algunes de les propostes que s’inclouen en el programa polític dels independentistes pel proper mandat. En primer lloc, ha destacat la importància d’elaborar un Pla Municipal de Cultura “per a que tota la política cultural de l’Ajuntament obeeixi a un projecte comú i coordinat” i, en el mateix sentit, els independentistes aposten per un sistema escènic coordinat entre tots els teatres. La CUP també proposa desenvolupar un Pla Local d’Equipaments Culturals per “una bona gestió d’us, de preservació i potenciació els espais que ja tenim i posar en funcionament algunes les Grans Runes de la ciutat”. Solé també ha deixat clara l’aposta de la CUP per la gestió directa i la proposta de treballar per evitar externalitzacions dels serveis, també els relacionats amb la cultura, i ha manifestat un sistema de subvencions en l’àmbit cultural “que sigui accessible per a tothom”. Per últim, ha recordat la reivindicació de la CUP d’un servei municipal de biblioteques “dinàmiques i que donin espai al teixit associatiu de la ciutat i amb una programació estable”.

Per la seva banda, el número 4 de la candidatura Joan Manel Burillo ha defensat la necessitat de promocionar la cultura des de l’Ajuntament i els equipaments municipals, com per exemple l’arxiu municipal i els centres de música i dansa públics, potenciant l’àmbit de les lletres amb projectes de dinamització i difusió i fent un circuit d’arts escèniques a la ciutat”. Burillo ha afirmat que “cal orientar el patrimoni cultural cap a una perspectiva de cohesió social”, és per això que la CUP vol “impulsar la cultura tant a les escoles com als centres cívics, fer-la arribar a tots els àmbits de la ciutat, totes les edats i tots els barris, especialment garantir l’accés als col·lectius en risc d’exclusió social”. Els anticapitalistes reivindiquen també la necessitat de més bucs d’assaig per a músic i espais d’exposició i creació. “Hem de cuidar les entitats, apostant per projectes col·lectius, autogestionats i sorgits del teixit associatiu tarragoní”, ha manifestat Burillo. Per últim, ha afirmat que la CUP vol prohibir actes i festes que no compleixin uns principis ètics bàsics, com els de la no violència ni discriminació.