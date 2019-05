Municipals 2019

La Crida per Sabadell, amb tres regidors, és la tercera formació més votada.

La Crida per Sabadell ha perdut un regidor però s'ha situat com a tercera força política més votada a la capital del Vallès Occidental. Nani Valero ha manifestat que: "Des de la Crida per Sabadell celebrem que amb l'elevada participació hagi barrat clarament el pas al feixisme. No els tenim a Sabadell ni els tindrem a Sabadell. I no només això: som la tercera força política a la ciutat. Hem fet una campanya forta i honesta que ha consolidat la nostra proposta per la ciutat."

Per la seva banda, Maties Serracant ha assenyalat que : "Estem davant d'un escenari obert, i no podem tornar enrere. Sabadell no pot permetre que la corrupció torni a prendre les regnes de l'Ajuntament. Seguirem endavant amb el convenciment de sempre i amb el compromís ferm de seguir transformant Sabadell."

En aquestes eleccions, el PSC s'ha imposat a Sabadell. Amb el 100% escrutat, els socialistes obtindrien 10 regidors del total de 27 del consistori, i reunint, en total, el 29,86% dels vots totals. El creixement respecte a les últimes municipals és de cinc regidors més i més de 14 punts en percentatge de vots, és a dir, de gairebé el doble.

ERC ha quedat en segona posició amb set regidors escollits i el 20% de vots. Aquests resultats milloren notablement els de 2015, quan el partit de Juli Fernández obtenia quatre regidors i prop del 15% de vots.