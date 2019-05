Municipals 2019

La Crida per Palma aposta per implantar 1.400€ per fomentar unes condicions laborals dignes

Aquest dimecres 15 de maig al migdia la Crida per Palma ha realitzat una acció de campanya davant l’OAC d’Avingudes que ha consistit a mostrar les despeses habituals que ha de fer front una persona de Palma mensualment per viure dignament. La suma de les despeses mostra la necessitat d’establir un Salari Mínim de Ciutat de 1.400 € que fomenti unes condicions laborals i de vida dignes. “En una ciutat com Palma, on el cost de la vida és tan gran per l’elevat preu de coses tan bàsiques com l’habitatge, és raonable plantejar que hem d’aspirar a fixar un Salari Mínim de Ciutat que ens permeti desenvolupar les nostres vides dignament: vides dignes, salaris dignes”, ha explicat Laura Dorado, número 2 de la Crida per Palma.

En paraules de Dorado, “aquest salari serà el mínim que cobraran tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Palma, i serà el mínim exigit a les empreses contractades per l’Ajuntament, malgrat que el propòsit de la Crida és avançar cap a la municipalització de serveis”. Per la Crida per Palma, l’atur i la precarietat són avui en dia dues de les problemàtiques principals que afecten els mallorquins i mallorquines, i és per això que cal abordar-les també des del municipalisme.

“Diran que és impossible, però aquesta mesura es pot implantar perfectament. És més, sabem els límits de la institució municipal, per això impulsarem una campanya per tal que les empreses de Palma implantin el Salari Mínim de Ciutat, atorgant descomptes fiscals en impostos municipals a les empreses que l’implantin, i promocionarem un segell de qualitat laboral per a totes les empreses que adoptin el Salari Mínim de Ciutat” ha remarcat Manel Domènech, cap de llista de la candidatura municipalista i rupturista.

Finalment, el cap de llista de la Crida per Palma ha esmentat algunes de les altres propostes que incorpora el programa de la formació municipalista pel dret al treball digne, i la lluita activa contra l’atur i la precarietat. “Crear un servei municipal d’inspeccions de treball, exercir d’acusació popular en els casos de morts per accidents laborals, implantar una renda garantida de ciutadania, o no donar cap nova llicència d’activitat a les Empreses de Treball Temporal són algunes de les propostes de la Crida per Palma pel dret al treball digne” ha conclòs Domènech.