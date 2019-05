lluita institucional

La Crida per Lleida-CUP anuncia el proper judici per municipalitzar el servei de recollida de residus

La Crida per Lleida – CUP ha anunciat avui que el jutjant contenciós administratiu ha fixat pel proper dia 10 de juny el judici referent a la impugnació de la pròrroga interposat per la formació del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària fins al 2023. Carles Riera ha estat a la roda de premsa per defensar que “no es pot parlar de sobirania nacional ni de República sense diputar-li a l’Estat el control del territori, però tampoc sense diputar-li a les empreses de l’Ibex35 el control dels nostres recursos”

La formació va presentar, al març de 2017, un recurs de reposició contra l’acord del ple de la Paeria del 23 de febrer de 2017, que autoritza la pròrroga del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària fins al 2023 que no va ser respost per part de la Paeria. Posteriorment el juny es va presentar un recurs al jutjat contenciós administratiu a raó del qual s’ha fixat la data pel judici.

La formació, com ja va denunciar-ho al juny, assegura que no concorren les condicions legals per modificar aquest contracte: raons d’interès públic, degudes a causes imprevistes «que no tenen res a veure amb iniciar una prova pilot de recollida selectiva durant sis anys».

Així considera que no hi ha cap motiu per a la pròrroga, ni cap raó que justifiqui la seva aprovació per la via d’urgència tal i com es va fer, i considera que el govern de la Paeria ha fet servir l’excusa de no disposar de temps suficient per redactar un nou contracte malgrat la data de finalització de la concessió (aquest maig) era coneguda des de la darrera pròrroga el 2015.

A més a més, segons ha denunciat el regidor Pau Juvillà avui en roda de premsa, la Paeria va presentar aquesta pròrroga «a corre cuita perquè no vol complir la nova llei de contractes públics». Aquesta llei restringeix la manera d’adjudicar la gestió dels serveis públics: per exemple, impedeix fer injustificadament un sol contracte per dos serveis diferents – recollida de residus i neteja viària –, com té actualment ILNET, mentre avui obliga a fer-los en ‘lots’ per diversificar les adjudicacions.

Així ho va entendre ja la Sindicatura de Comptes en el informe 26/2018 que va suposar un revés important per l’equip de govern, en considerar que la modificació havia estat substancial i que hauria restringit la lliure concurrència.

La formació denuncia que ni l’equip de govern de la Paeria ni els seus socis mai no han contemplat la possibilitat de recuperar el control públic del servei i continua posant tots els serveis en venda sense cap voluntat de recuperar-ne el control democràtic i considera que el resultat d’aquest judici pot obrir la porta a la municipalització d’aquest servei públic.

Contextualitzant aquest cas a Lleida amb la realitat arreu del territori, Carles Riera ha afegit que “la CUP és la única candidatura que defensa la municipalització de tots els serveis públics per tal de començar a guanyar sobriranies a escala local i després consolidar-les a nivell nacional. Recuperar la titularitat i gestió de serveis públics vol dir que tots els recursos es destinen a les persones, la creació de llocs de treball estables i de qualitat, trasparència i control democràtic i eliminar un dels principals motius de la corrupció, finançament il·legal dels partit i les portes giratòries.”

“També vol dir assolir que els serveis públics, les telecomunicacions, infraestructures i recursos i subministraments energètics, aigua, serveis a les persones i recollida de residus deixin d’estar en mans de les empreses de l’IBEX35 com les de Florentino Pérez, que el 4 d’octubre van decidir retirar la seva seu de Catalunya i passin a estar en mans de la gent mitjançant les institucions públiques començant pels ajuntaments”