1r de Maig

La CGT Catalunya treu múscul arreu l'1 de maig

La CGT de Catalunya, tercer sindicat en nombre d'afiliats, treu múscul arreu de territori, amb 16 manifestacions i a les principals ciutats i pobles del país. Sota el lema "la resposta és al carrer", fa una crida a la mobilització i lluita als centres de treball i als carrers, per fer front a la pèrdua de drets i poder adquisitiu de la classe treballadora durant els darrers deu anys. El comunicat anual del 1r de maig etziba: "Tenim clar que no volem el futur de precarietat que aquest sistema ens ha preparat, ens volem fer respectar i revertir aquesta tendència a l'empitjorament de les nostres vides."

Aquest any es vol destacar l'aposta per a una manifestació unitària llibertària durant la tarda, que ha agrupat 4000 persones pels carrers de Sants i l'Eixample. En finalitzar la manifestació s'ha fet pública l'ocupació d'un edifici per allotjar refugiades i persones migrades amb problemes per accedir a un habitatge digne. Malgrat la nul·la difusió per part dels mitjans de la CGT Catalunya en general i de la manifestació llibertària de Barcelona en particular, aquesta ha estat la més nombrosa de les convocatòries del sindicalisme alternatiu d'enguany.