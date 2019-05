Caixa de resisttència

La Caixa de Solidaritat aporta 3,7 milions d’euros per intentar evitar l’embargament als encausats del jutjat 13

3,7 milions d’euros. Aquesta és la xifra que la Caixa de Solidaritat ha aportat aquest matí per intentar pagar part de la fiança que el jutjat número 13 de Barcelona ha imposat als 17 encausats per haver ajudat a organitzar el referèndum d’autodeterminació de l’1-O. Si bé és una xifra molt elevada, la fiança total ascendeix a 5,8 milions i el termini per pagar-la finalitza divendres.

Per aquest motiu, tant Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana; com Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural; com Ernest Benach, vicepresident de l’Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat, han demanat, en una roda de premsa feta aquest migdia a l’Ateneu Barcelonès, seguir fent aportacions per no només poder afrontar aquesta fiança en la seva totalitat, sinó per les que puguin venir de cara al futur.

El referèndum no és delicte

Elisenda Paluzie ha volgut deixar clar que la causa judicial oberta a diversos jutjats és en contra del dret d’autodeterminació de Catalunya, i que les entitats acompanyaran la gent represaliada. “No els deixarem a l’estacada”, ha afegit, perquè organitzar un referèndum no és delicte, i perquè haver-lo ajudat a organitzar és “la millor causa col·lectiva que ha fet aquest país en dècades”. “Ens sentim deutors i solidaris amb aquells que ara són represaliats”, motiu pel qual ha agraït a tota la gent que ha fet aportacions a la Caixa, i ha demanat de continuar fent-ne.

Paluzie ha constatat que tot el procés judicial està ple de vulneracions, com ho demostra el fet que s’estigui jutjant doblement en tribunals diferents, i que comporti estimacions diferents (5,8 milions en aquest cas, i els 2,1 milions que va imposar el jutge Llarena). Fins i tot, la presidenta de l’Assemblea ha remarcat com s'intenta imputar obres d’edificis de la Generalitat com a despeses del referèndum.

Marcel Mauri, al seu torn, ha subratllat que l’Estat espanyol persegueix tot allò que fa olor de drets i llibertats, i que davant la repressió, la gent del país ha tornat a mostrar la seva cara més solidària.

Gairebé 2’5 milions en un mes

Ernest Benach ha desvelat que des de mitjans d’abril, quan es va fer pública la fiança, la Caixa de Solidaritat ha recaptat gairebé 2’5 milions d’euros, que sumats als que ja es tenien han permès que avui mateix, la presidenta de l’entitat, Núria de Gispert, hagi pogut aportar els 3,7 milions. Tot i això, Benach ha reiterat la necessitat de continuar fent aportacions, sobretot per intentar estalviar el “patiment” de les persones encausades, que hauran d’afrontar amb el seu patrimoni la quantitat final.

Tanmateix, Benach ha recordat que la Caixa de Solidaritat no actua només en casos puntuals com aquest, sinó que cada setmana es reben casos nous que afecten persones que, d’alguna manera, estan relacionades amb l’1-O.