Eleccions 2019

L'ASM crida a votar partits de país i candidatures sobiranistes

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca fa una crida a acudir a les urnes a les properes eleccions autonòmiques, locals i europees i votar partits polítics de país, és a dir aquells que prenen les decisions a ca nostra i no dirigits des dels despatxos de Madrid, i posen per endavant els drets i el benestar de les Balears i Pitiüses, víctimes de l'explotació colonial i l'espoli fiscal de l'Estat espanyol. Recordam, una vegada més, que segons les balances fiscals reconegudes pel Ministerio de Hacienda el 14,20% del PIB balear se'n va a Madrid cada any i no torna, una quantitat al voltant dels 4.200 milions d'euros que suposa gairebé la meitat del pressupost autonòmic.

Aquest robatori en tota regla, perpetrat amb la complicitat o el silenci de les sucursals dels partits estatals PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos i Vox, ha enfonsat la nostra renda per capita, ens condemna a uns serveis públics tercermundistes, ens empobreix davant els preus inflats per la insularitat i en definitiva perjudica greument la nostra qualitat de vida.

Al mateix temps, cridam a votar les candidatures amb representants de les illes que aposten inequívocament i sense embuts pel dret a l'autodeterminació i anuncien que traslladaran aquesta reivindicació a les institucions europees. Només prosperarem si ens alliberam del jou colonial espanyol, i per avançar cap a l'Estat propi cal fer arribar el projecte fins al darrer dels conciutadans. Una veu valenta al Parlament europeu és imprescindible per combatre el pensament únic imposat per l'espanyolisme i explicar a tothom el camí cap a la llibertat del nostre poble.