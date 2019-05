Cultura popular

Homenatge a Xesco Boix a la VI edició del Festival Cultural Autogestionat del Baix Montseny

Enguany, el FestCarrer estarà centrat en la cultura popular familiar, amb un homenatge a Xesco Boix que constarà amb el bateix d'una plaça i l'actuació dels seus amics i artistes. Josep valtonyc farà el pregó d'inici del FestCarrer, els dies 10, 11 i 12 de maig.

Els dies 10, 11 i 12 de maig arriba la IV edició del Festcarrer, el Festival Cultural Autogestionat del Baix Montseny a Palautordera. Diverses entitats farciran places i carrers del poble durant aquests tres dies, actes que van des de la cultura popular, música, periodisme, teatre, gastronomia, activisme polític, joventut i un munt d'activitats per a tots els públics que no et pots perdre, diuen les organitzadores.

Enguany el divendres dia 10 el pregoner serà Josep Valtònyc, el raper mallorquí -actualment exiliat a Bèlgica- condemnat per l'audiència nacional a tres anys de presó per enaltiment del terrorisme i injuries al rei dels espanyols. Les organitzadores, en aquesta edició, volen remarcar que la repressió no aturarà el poble palauenc i català a seguir lluitant pels drets socials i nacionals als carrers, que Palau es mou per defensar totes les persones represaliades per l'estat, amb un somriure. En acabat, Palau Comunitari prepararà un sopar de taquilla inversa, en el qual tothom que ho vulgui s'hi podrà apuntar a: palau.comunitari.cat/festcarrer; durant el sopar concerts d'artistes locals, Denise i també el "Ni més ni Menys". Per tancar la vetllada la Traüna posarà musiqueta i oferirà servei de barra.

Dissabte l'acte d'homenatge a en Xesco Boix començarà a la Plaça Doctor Fleming amb actuacions i sorpreses per a tots els públics. Tot seguit a la plaça de la Vila actuació de teatre musical, amb "Bon dia bon sol", i un seguit de músics i amics d'en Xesco Boix tancaran aquest reconeixement a l'artista palauenc. Aquest serà l'acte central i estrella d'aquesta IV edició, explica l'assemblea del Fetscarrer. El vermut republicà, organitzat pel CDR, amanirà boques i estómacs dels qui no us perdeu aquest acte, amb un dinar infantil.

A la tarda xerrada sobre "periodisme i carrer", amb membres del setmanari La Directa que ens parlaran de com és d'imprescindible un periodisme allunyat d'interessos econòmics i amb perspectiva, ja que les xarxes socials hi han captat l'espai informatiu i no ens permeten seure i analitzar l'actualitat de manera serena. Seguit de la xerrada, actuació musical dels "NiNi" i després el ja clàssic sopar de gala, amb els cuiners d'Escudella Molotov -que sempre exhaureixen existències- i que acaba amb el millor gelat del Baix Montseny, el de la Gelateria Natzaret. Per finalitzar la vetllada els Folk o Barbàrie faran aixecar tothom i fer unes ballaruques que donaran pas al PD "Marxeta Marxena" que, amb les versions combatives de sempre, ens portaran cap a la fi de la jornada.

Diumenge matí, mostra de circ Juvenil, amb l'escola de circ Los, que continuarà amb el ja clàssic Vermut Fes Teta que estarà acompanyat d'artistes i els joves d’El Planter, que organitzaran tallers per a la mainada. Aquest acte serà, com ja fa 3 edicions, la cloenda del Festcarrer 2019.

Les organitzadores han fet una aposta per la qualitat, primant artistes de la zona i oferint activitats per a tots els públics, consolidant d'aquesta manera un festival que té repercussió a tot el Baix Montseny.