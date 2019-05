Municipals 2019

Guanyem Sant Boi presenta un projecte per governar

La candidatura ha rebut el suport de diputats i exdiputats com Nuet (Sobiranistes-ERC), Vehí (CUP), Companyon (EUiA) o Albano Dante (Som Alternativa). La candidatura presenta un spot electoral que acumula en 24h més de 20.000 visualitzacions a les diferents xarxes socials.

Guanyem Sant Boi (candidatura municipalista amb el suport de la CUP, Sobiranistes, Som Alternativa i Moviment d’Esquerres) ha presentat en els darrers dies el programa electoral i la llista de la candidatura en diversos actes que han aplegat més de 600 persones.

Laura Fernández Vega (candidata a l’alcaldia de Guanyem Sant Boi) afirma que “Guanyem Sant Boi no és un partit franquícia ni una amalgama de sigles, som gent que ens hem conegut defensant els serveis públics, aturant desnonaments, lluitant al carrer. Tenim un projecte seriós per governar Sant Boi i possibilitats reals que així sigui. Guanyem és l’única alternativa possible a 40 anys de mal govern de PSC i ICV.”

La candidatura ha rebut en les darreres setmanes el suport de diferents personalitats polítiques i socials, entre les quals destaquen Xavier Pedrós (President de la Fundació Marianao i que tanca la llista de Guanyem), Joan Josep Nuet (diputat al Congrés per ERC-Sobiranistes), Albano-Dante Fachín (exdiputat i exSecretari General de Podem i membre de Som Alternativa), David Companyon (exdiputat d’EUiA) i Mireia Vehí (exdiputada de la CUP i membre del Secretariat Nacional).

Guanyem Sant Boi ha presentat també un spot electoral que en les darreres 24h acumula més de 20.000 visualitzacions a les diferents xarxes socials.