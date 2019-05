Municipals 2019

Guanyem i ERC a Badalona posen els pisos buits en el punt de mira de les seves polítiques d’habitatge

Aquest dimecres Dolors Sabater, acompanyada de gent de la seva candidatura unitària de Guanyem Badalona en Comú i ERC per les municipals de Badalona de diumenge, ha presentat les seves prioritats en matèria d’habitatge per al proper mandat. Ho ha fet davant una illa de dos blocs de pisos buits, propietat de la SAREB, al barri de Llefià (Avinguda Alfons XIII 400), on la coalició ha penjat per sorpresa una pancarta gegant que denuncia precissament la presència de pisos buits a la ciutat: “Ningú sense casa i cap pis buit”, ressa la pancarta.

Sabater ha anunciat que la mobilització del parc de pisos buits a la ciutat és la seva prioritat programàtica per impulsar un nou pla de pisos de lloguer social a la ciutat. El Pla de mesures que ha presentat inclouren diferents mesures encarades amb aquest objectiu: des de fer-ne un cens real i objectiu per poder sancionar-los mitjançant recàrrecs a l’IBI o altres mesures fiscals (per casos de grans tenidors d’habitatge) i iniciar negociacions de compra massiva amb grans tenidors. És el cas concret dels blocs de pisos de la SAREB situats a Llefià, on la candidata ha volgut exemplificar la política anti-social en matèria d’habitatge del “banc dolent” propietat de l’estat. Han xifrat en 1300 pisos buits en propietat de bancs a Badalona, dels quals esperen mobilitzar més d'un centenar en règim de lloguer social els primers anys del seu futur govern. Per fer realitat aquesta proposta l’ex-alcaldessa compta amb la partida de 8 milions d’euros que va rescatar de deute bancari esquivant la Llei Montoro i que, segons ha dit, estàn disponibles als comptes municipals des de finals de 2017.

Per Dolors Sabater instal·lar l'obligació del 30% d'habitatge públic en noves promocions mitjancant la modificació del Pla General Metropolità a Badalona també serà una prioritat durant els primers mesos del seu govern. I també ha comentat que incentivarà la mobilització de solars municipals mitjantçant conveni i concessió per a la construcció d'habitatge protegit i/o de lloguer a empreses socials o cooperatives.

En una altra pla, per poder ajudar ajudar a la gent que ja té un pis en propietat o lloguer, dins del seu programa per un futur govern també contempla ampliar els ajuts al IBI (anomenat IBI social) i ajuts al lloguer per a persones sota un llindar de renda determinat, aturats, pensionistes i famílies monoparentals. També promet tornar a recuperar el suport institucional a les plataformes socials pro-habitatge que lluiten diàriament contra els desnomaments, que des de la moció de censura de PP, PSC i Cs tenen vetada l’entrada als edificis municipals.

“No ens podem permetre que Badalona tingui milers de pisos buits quan tenim tanta gent necessitada d’habitatge. I menys quan aquests pisos són propietat de bancs o, pitjor, de l’estat”, ha dit Sabater assenyalant l’illa de pisos de la SAREB. “La millor solució per a garantir el dret fonamental a l’habitatge i garantir una bona convivència veïnal és que l’ajuntament lluiti amb totes les seves eines institucionals per mobilitzar els pisos buits que només ho són per especular monetàriament. Els pisos han de garantir la seva funció social”, ha acabat Sabater.