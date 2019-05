Municipals 2019

Guanyem Badalona en Comú i ERC Badalona potenciaran una moneda local pròpia per potenciar el petit comerç i l’economia social

La coalició de Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republica-Avancem-Més s’ha reunit aquesta tarda amb representats d’entitats de l’economia social i solidària a Badalona i els ha presentat, entre d’altres, la proposta de crear una moneda local social. Dolors Sabater i Oriol Lladó, caps de llista de la coalició, han proposat a les entitats i empreses presents a la reunió impulsar, des de l’ajuntament de la ciutat la creació de la seva pròpia moneda local, a imatge del èxit de les iniciatives que s’estan realitzant a Santa Coloma de Gramenet i altres poblacions catalanes i europees.

Aquesta moneda local, que la candidatura ha proposat batejar-la com la “bétulo”, funciona com una manera de promoure el desenvolupament local al comerç. Les experiències indiquen que la seva promoció genera un efecte multiplicador de la riquesa generada a la pròpia ciutat que beneficia principalment el petit i mitjà comerç.

El sistema funcionaria com un mitjà de pagament complementari a l’Euro, però impulsat per l’Ajuntament. L’Ajuntament pagaria part de les subvencions, salaris, etc. a través de “bétulos” (amb un sistema de pagaments digital), i les entitats, treballadors o empreses farien compres en bétulos als comerços adherits al sistema. Els comerços adherits farien les compres a altres comerços adherits, fent que el diner circuli més vegades i durant més temps per Badalona. El propòsit és fomentar la despesa dins de la comunitat local, especialment amb empreses de propietat local. Això també pot ajudar a reduir la petjada mediambiental.

Dolors Sabater, cap de llista de la coalició, ha defensat la proposta: “D’aquesta manera aconseguim que la despesa que fa habitualment l’Ajuntament reverteixi en el comerç local. I estimulem que el diner circuli més vegades i durant més temps entre les nostres empreses, afavorint el desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat”.

La candidatura també contempla en el seu programa anar més enllà a la proposta i innovar en aquest sentit a les experiències que ja existeixen, com seria fer que part dels microcrèdits a empreses facilitats des de l'Ajuntament es puguin subministrar en “bétulos”, acceptar pagaments diversos a l'Ajuntament (com taxes o preus públics), i incorporar en l’establiment d’aquesta mesura les entitats i els espais que treballen desenvolupant economia social i solidària.

Es calcula que hi ha uns 4.000 sistemes d'aquest tipus a tot el món. Alguns dels exemples més interessants els trobem a Bristol, Tolosa de Llenguadoc o Nantes. També, més a prop, a Rivas (Madrid), Santa Coloma de Gramenet o alguns districtes de Barcelona.