Municipals 2019

Es presenta al Vendrell la plataforma de suport a Som Poble-ERC

Frenètic final de la precampanya al Vendrell. Ara s'ha constituït una plataforma per donar suport a la candidatura unitària de Som Poble i ERC a les properes eleccions municipals del 26 de maig. Aquesta, que actualment ja està formada per més d'una seixantena de vendrellencs i vendrellenques de diversa índole que han signat el seu manifest, creu fermament que "l'acord entre Som Poble i ERC, promogut des de les bases d'aquestes organitzacions, és una aposta guanyadora amb l'objectiu de recuperar El Vendrell".

Alfonso Gonzàlez, professor de la URV i un dels impulsors de la plataforma de suport, explica que el manifest ha sorgit "com a iniciativa d'un conjunt de persones vinculades al Vendrell que hi han nascut, hi viuen, hi treballen o bé participen en el seu teixit associatiu. Això sí, totes elles tenen una cosa en comú: "S'estimen El Vendrell". Ha destacat que cap d'ells forma part de la candidatura però que volen "contribuir en la construcció d'una alternativa que canviï la dinàmica que han imposat quaranta anys de governs alternatius de CiU i el PSC".

D'altra banda, Jordi Solé, educador social i també impulsor de la plataforma, ha posat l'èmfasi en la voluntat que ja ha mostrat la candidatura per "democratitzar la política local recollint propostes de la ciutadania per elaborar el programa polític". Solé ha expressat que els signants del manifest donen suport a Som Poble -ERC sota el desig de configurar "un espai polític participatiu capaç d'incomodar" com a eina de canvi.

"Honestedat, valentia, sensibilitat, innovació, ecologia i progrés" es consoliden, segons afirmen els sotasignants, com les paraules clau d'una candidatura que, sens dubte, aspira a governar per transformar la realitat del municipi. Tots plegats tenen clar que tot comença a partir del dia 26.