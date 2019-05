ensenyament

Els sindicats es tanquen al Departament d’Educació

Aquest dijous, a la Mesa Sectorial del Personal Docent No Universitari, tots els membres dels sindicats representants dels i les treballadores de l’educació pública (USTEC·STEs (IAC), CCOO, I-CSC, ASPEC-SPS, CGT, UGT) han decidit tancar-se a la seu del Departament d’Educació per mostrar el seu rebuig a l’immobilisme de la Conselleria.

Consideren que després de sis anys de creixement econòmic encara no han estat revertides les retallades que es van aplicar de forma «extraordinària» des del primer moment de la crisi, afectant de forma greu tant a les nostres condicions laborals com al dret bàsic a una educació pública de qualitat.

També han anunciat que "No podem iniciar el curs 2019/2020 en les mateixes condicions que hem iniciat aquest", per aquest motiu han exigit:

"El restabliment irrenunciable de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal.

La reducció de les ràtios i garantir cap tancament de grups a la Pública.

L’inici d’un veritable procés negociador per revertir la totalitat de les retallades".

Pels sindicats, "la Conselleria d’Educació i el Govern de la Generalitat semblen no ser conscients de la necessitat de prendre mesures urgents per atendre a l’alumnat com mereix i garantir-ne les condicions d’aprenentatge i de fer-ho negociant amb les legítimes representants del personal docent. Enfront d’aquesta passivitat no ens queda més camí que la mobilització; avui l’encetem amb aquesta tancada i continuarem avançant cap a una vaga de tot l’ensenyament públic el pròxim 16 de maig."

Seguint aquest fil, demanen l’aprovació amb caràcter urgent d’un Decret Llei que possibiliti la dotació pressupostària necessària per atendre les demandes presentades.

Puntualitzen que queden pocs dies per fer possible un canvi d’actitud dels responsables polítics, que prioritzi l’acord per sobre del conflicte.